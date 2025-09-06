В Днепре в результате обстрела повреждено помещение двух судебных учреждений, фото

Взрывной волной было повреждено помещение судов.

Служба судебной охраны сообщает, что 5 сентября в результате вражеского обстрела взрывной волной было повреждено помещение двух судебных учреждений Днепропетровщины, в частности, поврежден фасад, окна зданий и имущество учреждений.

Пострадавших среди сотрудников Службы судебной охраны судей, работников и посетителей суда нет.

