В Хмельницкой области судили мужчину, который решил «заработать» более 300 тысяч, обманув мать погибшего воина

28-летний мужчина более 5 лет проведет за решеткой.

В Хмельницкой области осудили 28-летнего мужчину, который обманул мать погибшего военного и выманил у нее 300 тысяч гривен. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Муж уже был осужден за кражу и находился на испытательном сроке.

В феврале 2023 года он узнал о том, что у его бывшей знакомой погиб сын. Он был военнослужащим и находился в зоне боевых действий. Осознавая, что государство произведет ему выплаты, решил «заработать».

Так, в течение февраля-июля 2023 года осужденный рассказывал женщине, что нуждается в средствах на различные потребности – лечении матери, на ее захоронение, приобретение бронежилета.

Мужчина сообщил, что находится на фронте, хотя в настоящее время находился в г. Красилов и не входил в состав ВСУ. Потерпевшая поверила мошеннику и перечислила на его карточку 302 тыс. грн.

Мужчина был приговорен к 5 годам и 2 месяцам за решеткой. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

