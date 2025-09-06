На Хмельниччині судили чоловіка, який вирішив «заробити» більше 300 тисяч, обдуривши матір загиблого воїна

На Хмельниччині засудили 28-річного чоловіка, який обманув матір загиблого військового та виманив у неї 300 тисяч гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Чоловік уже був засуджений за крадіжку та перебував на іспитовому терміні.
У лютому 2023 року він дізнався про те, що у його колишньої знайомої загинув син. Він був військовослужбовцем та знаходився в зоні ведення бойових дій. Усвідомлюючи, що держава здійснить їй виплати, вирішив «заробити».
Так, упродовж лютого-липня 2023 року засуджений розповідав жінці, що потребує коштів на різні потреби – лікування матері, на її поховання, придбання бронежилета.
Чоловік повідомив, що знаходиться на фронті, хоча насправді в цей час перебував у м. Красилів та не входив до складу ЗСУ. Потерпіла повірила шахраю та перерахувала на його картку 302 тис. грн.
Чоловіка було засуджено до 5 років та 2 місяців за ґратами. Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.
