На Хмельниччині судили чоловіка, який вирішив «заробити» більше 300 тисяч, обдуривши матір загиблого воїна

28-річний чоловік більше 5 років проведе за ґратами.

На Хмельниччині засудили 28-річного чоловіка, який обманув матір загиблого військового та виманив у неї 300 тисяч гривень. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Чоловік уже був засуджений за крадіжку та перебував на іспитовому терміні.

У лютому 2023 року він дізнався про те, що у його колишньої знайомої загинув син. Він був військовослужбовцем та знаходився в зоні ведення бойових дій. Усвідомлюючи, що держава здійснить їй виплати, вирішив «заробити».

Так, упродовж лютого-липня 2023 року засуджений розповідав жінці, що потребує коштів на різні потреби – лікування матері, на її поховання, придбання бронежилета.

Чоловік повідомив, що знаходиться на фронті, хоча насправді в цей час перебував у м. Красилів та не входив до складу ЗСУ. Потерпіла повірила шахраю та перерахувала на його картку 302 тис. грн.

Чоловіка було засуджено до 5 років та 2 місяців за ґратами. Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

