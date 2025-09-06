Напал на ребенка в поле: в Одесской области будут судить мужчину за изнасилование

14-летняя девочка стала жертвой изнасилования в Одесской области.

В Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя Одесщины, который изнасиловал 14-летнюю девочку. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

47-летнему мужчине за совершенное грозит до 12 лет тюрьмы.

Установлено, что в начале июня этого года мужчина, находясь на пастбище на окраине с. Слободка заметил девушку, которая выпасала скот.

Воспользовавшись ее беспомощным состоянием и безлюдностью места, злоумышленник применил физическое насилие к несовершеннолетнему и изнасиловал.

По ходатайству прокуратуры обвиняемый находится под стражей без права на залог.

