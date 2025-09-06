Напав на дитину в полі: на Одещині судитимуть чоловіка за зґвалтування

14-річна дівчина стала жертвою зґвалтування на Одещині.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині направили до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця Одещини, який зґвалтував 14-річну дівчинку. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

47-річному чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув’язнення.

Встановлено, що на початку червня цього року чоловік, перебуваючи на пасовищі на околиці с. Слобідка, помітив дівчину, яка випасала худобу.

Скориставшись її безпорадним станом та безлюдністю місця, зловмисник застосував фізичне насильство до неповнолітньої та зґвалтував.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою без права на заставу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.