Напав на дитину в полі: на Одещині судитимуть чоловіка за зґвалтування

20:19, 6 вересня 2025
14-річна дівчина стала жертвою зґвалтування на Одещині.
На Одещині направили до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця Одещини, який зґвалтував 14-річну дівчинку. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

47-річному чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув’язнення. 

Встановлено, що на початку червня цього року чоловік, перебуваючи на пасовищі  на околиці с. Слобідка, помітив дівчину, яка випасала худобу.

Скориставшись її безпорадним станом та безлюдністю місця, зловмисник застосував фізичне насильство до неповнолітньої та зґвалтував.

За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою без права на заставу. 

