Подлежит ли обложению налогом на недвижимое имущество промышленное здание, часть которого передана в аренду — разъяснение

20:37, 6 сентября 2025
Базой налогообложения есть общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей.
Подлежит ли обложению налогом на недвижимое имущество промышленное здание, часть которого передана в аренду — разъяснение
В связи с практикой частичного использования промышленных объектов не по прямому производственному назначению, а путем передачи их в пользование третьим лицам, у налогоплательщиков возникает вопрос налогообложения такой недвижимости. Налоговики предоставляют разъяснение, подлежит ли налогообложению налогом на недвижимое имущество промышленное здание, часть которого передана в аренду.

Согласно п.п. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Налогового кодекса объектом обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, является объект жилой и нежилой недвижимости, в том числе его доля.

Базой налогообложения есть общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей.

Не является объектом обложения налогом на недвижимое имущество, отличное от земельного участка здания промышленности, отнесенные к классу «Промышленные и складские здания» (код 125) Классификатора зданий и сооружений НК 018:2023 (далее – Классификатор), используемых по назначению в хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, КВЭД ДК 009:2010, но не сдаются их владельцами в аренду, лизинг, ссуду.

Предоставление объекту недвижимости или его части в аренду, лизинг, ссуду лишает субъекта хозяйствования (собственника недвижимости) права при определении налогового обязательства по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка применять положения п.п. "есть" п.п. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 НКУ за весь объект недвижимости.

То есть, предприятие, основная деятельность которого классифицируется в секциях B-F КВЭД ДК 009:2010, при осуществлении им операций по предоставлению в аренду части здания промышленности, которая находится в его собственности и принадлежит к группе «Промышленные и складские здания» (код 125) Классификатора, определяет налоговые участки объект недвижимости, а не за часть, сдаваемую в аренду, лизинг, ссуду.

Начисление и уплата налоговых обязательств по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка за такой объект недвижимости, осуществляется субъектом хозяйствования на общих основаниях.

налоговая налоги

