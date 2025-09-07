В Киеве пожар в административном здании в Печерском районе после вражеской атаки

В Печерском районе столицы произошел пожар в одном из административных зданий в результате вероятного сбития вражеского беспилотника. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, речь может идти о здании Кабинета Министров. Официального подтверждения этой информации нет.
На месте работают пожарные службы. Информация о пострадавших уточняется.
Начальник КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что в результате атаки произошло возгорание на последнем этаже административного здания в Печерском районе.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.