В Киеве пожар в административном здании в Печерском районе после вражеской атаки

СМИ пишут, что это может быть здание Кабмина, официального подтверждения нет.

В Печерском районе столицы произошел пожар в одном из административных зданий в результате вероятного сбития вражеского беспилотника. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным ряда СМИ и телеграм-каналов, речь может идти о здании Кабинета Министров. Официального подтверждения этой информации нет.

На месте работают пожарные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко уточнил, что в результате атаки произошло возгорание на последнем этаже административного здания в Печерском районе.

