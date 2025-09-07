У Києві пожежа в адміністративній будівлі у Печерському районі після ворожої атаки

ЗМІ пишуть, що це може бути будівля Кабміну, офіційного підтвердження немає.

У Печерському районі столиці сталася пожежа в одній із адміністративних будівель внаслідок ймовірного збиття ворожого безпілотника. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За даними низки ЗМІ та телеграм-каналів, мова може йти про будівлю Кабінету Міністрів. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

На місці працюють пожежні служби. Інформація про постраждалих уточнюється.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко уточнив, що внаслідок атаки сталося займання на останньому поверсі адміністративної будівлі у Печерському районі.

