Марченко: В госбюджете-2026 приоритет — оборона, но предусмотрены дотации общиенам, образованию и жилью для ВПО

15:10, 7 сентября 2025
В то же время важной составляющей бюджета станет поддержка способности общин, Сергей Марченко.
Марченко: В госбюджете-2026 приоритет — оборона, но предусмотрены дотации общиенам, образованию и жилью для ВПО
В Ужгороде прошло заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, в ходе которого Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что в проекте Государственного бюджета на 2026 год главным приоритетом остается финансирование сектора безопасности и обороны, ведь документ формируется с учетом продолжающейся полномасштабной агрессии России.

«Финансовый ресурс бюджетной системы должен быть рационально распределен, чтобы максимально взвешенно и результативно в дальнейшем его использовать в рамках тех вызовов, которые мы имеем сегодня во всех сферах нашей жизни», — отметил Сергей Марченко.

В то же время важной составляющей бюджета станет поддержка способности общин. В проекте предусмотрены такие ключевые направления финансирования:

  • 36,5 млрд грн — дополнительная дотация;
  • 15 млрд грн — компенсация разницы в тарифах на теплоснабжение;
  • 120 млрд грн — сфера образования (субвенции, обустройство укрытий, школьные автобусы, безопасные условия в учреждениях);
  • 29,5 млрд грн — базовая дотация;
  • 15 млрд грн — жилье для внутренне перемещенных лиц.

Горизонтальное выравнивание на 2026 год рассчитано в соответствии с Бюджетной декларацией на 2026–2028 годы и законом о госбюджете-2025. Окончательные суммы межбюджетных трансфертов будут определены после принятия бюджета на 2026 год — не позднее 1 декабря.

Базовую дотацию получат 1027 территориальных громад и 18 областных бюджетов, тогда как реверсную будут платить 182 бюджета, из них четыре — областные. Расчет осуществлен по данным ГМС с учетом количества внутренне перемещенных лиц по состоянию на 1 сентября 2025 года.

