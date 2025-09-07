Марченко: В госбюджете-2026 приоритет — оборона, но предусмотрены дотации общиенам, образованию и жилью для ВПО

В Ужгороде прошло заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, в ходе которого Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что в проекте Государственного бюджета на 2026 год главным приоритетом остается финансирование сектора безопасности и обороны, ведь документ формируется с учетом продолжающейся полномасштабной агрессии России.
«Финансовый ресурс бюджетной системы должен быть рационально распределен, чтобы максимально взвешенно и результативно в дальнейшем его использовать в рамках тех вызовов, которые мы имеем сегодня во всех сферах нашей жизни», — отметил Сергей Марченко.
В то же время важной составляющей бюджета станет поддержка способности общин. В проекте предусмотрены такие ключевые направления финансирования:
Горизонтальное выравнивание на 2026 год рассчитано в соответствии с Бюджетной декларацией на 2026–2028 годы и законом о госбюджете-2025. Окончательные суммы межбюджетных трансфертов будут определены после принятия бюджета на 2026 год — не позднее 1 декабря.
Базовую дотацию получат 1027 территориальных громад и 18 областных бюджетов, тогда как реверсную будут платить 182 бюджета, из них четыре — областные. Расчет осуществлен по данным ГМС с учетом количества внутренне перемещенных лиц по состоянию на 1 сентября 2025 года.
