Практика судів
  1. В Україні

Марченко: У держбюджеті-2026 пріоритет — оборона, але передбачені дотації громадам, освіті та житлу для ВПО

15:10, 7 вересня 2025
Водночас важливою складовою бюджету стане підтримка спроможності громад, вказав Сергій Марченко.
Марченко: У держбюджеті-2026 пріоритет — оборона, але передбачені дотації громадам, освіті та житлу для ВПО
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Ужгороді пройшло засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України під час якого Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що у проєкті Державного бюджету на 2026 рік головним пріоритетом залишається фінансування сектору безпеки й оборони, адже документ формується з урахуванням триваючої повномасштабної агресії Росії.

«Фінансовий ресурс бюджетної системи має бути раціонально розподілений, щоб максимально зважено і результативно в подальшому його використати в рамках тих викликів, які ми маємо сьогодні в усіх сферах нашого життя», — наголосив Сергій Марченко.

Водночас важливою складовою бюджету стане підтримка спроможності громад. У проєкті передбачені такі ключові напрями фінансування:

  • 36,5 млрд грн — додаткова дотація;
  • 15 млрд грн — компенсація різниці в тарифах на теплопостачання;
  • 120 млрд грн — сфера освіти (субвенції, облаштування укриттів, шкільні автобуси, безпечні умови у закладах);
  • 29,5 млрд грн — базова дотація;
  • 15 млрд грн — житло для внутрішньо переміщених осіб.

Горизонтальне вирівнювання на 2026 рік розраховане відповідно до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки та закону про держбюджет-2025. Остаточні суми міжбюджетних трансфертів визначать після ухвалення бюджету на 2026 рік — не пізніше 1 грудня.

Базову дотацію отримають 1027 територіальних громад і 18 обласних бюджетів, тоді як реверсну сплачуватимуть 182 бюджети, з них чотири — обласні. Розрахунок здійснено за даними ДМС із урахуванням кількості внутрішньо переміщених осіб станом на 1 вересня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна Мінфін оборона держбюджет громадяни ВПО освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін пропонує Раді ухвалити Національну програму інформатизації — але там немає згадок про розвиток електронного суду

Кабмін «забув» про ДСА та про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему в поданому до Ради проекті Національної програми інформатизації.

Гетманцев пообіцяв прибрати з законопроекту про криптоактиви слідчі повноваження регулятора ринку, які «надто втручаються в права громадян»

Законопроект про ринок криптоактивів у нинішній редакції наділяє регуляторний орган повноваженнями, характерними для органів досудового розслідування: огляд приміщень, отримання інформації, документів, носіїв даних та інших матеріалів, збір доказів, опитування свідків.

Верховний Суд пояснив умови призначення пенсії дружині зниклого безвісти військовослужбовця у зв'язку з втратою годувальника

Дружина зниклого безвісти військовослужбовця звернулася до територіального органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника, але отримала відмову у призначенні пенсії, мотивовану тим, що витяг з ЄРДР, у якому зазначена дата реєстрації провадження 11 червня 2024 року, датований 21 червня 2024 року.

Нотаріуси будуть подавати дані податковій про посвідчені договори купівлі-продажу за новими правилами — підписано закон

Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо порядку подання нотаріусами інформації до контролюючих органів про посвідчені договори.

Верховний Суд висловився щодо дисциплінарної відповідальності державного службовця за прогул

Єдиною належною обставиною, яка свідчить про систематичність вчинення державним службовцем такого дисциплінарного проступку як прогул без поважних причин, є чинне рішення керівника держоргану про накладення на даного державного службовця дисциплінарного стягнення за таке ж порушення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду