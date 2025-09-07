Марченко: У держбюджеті-2026 пріоритет — оборона, але передбачені дотації громадам, освіті та житлу для ВПО

Водночас важливою складовою бюджету стане підтримка спроможності громад, вказав Сергій Марченко.

В Ужгороді пройшло засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України під час якого Міністр фінансів Сергій Марченко підкреслив, що у проєкті Державного бюджету на 2026 рік головним пріоритетом залишається фінансування сектору безпеки й оборони, адже документ формується з урахуванням триваючої повномасштабної агресії Росії.

«Фінансовий ресурс бюджетної системи має бути раціонально розподілений, щоб максимально зважено і результативно в подальшому його використати в рамках тих викликів, які ми маємо сьогодні в усіх сферах нашого життя», — наголосив Сергій Марченко.

Водночас важливою складовою бюджету стане підтримка спроможності громад. У проєкті передбачені такі ключові напрями фінансування:

36,5 млрд грн — додаткова дотація;

— додаткова дотація; 15 млрд грн — компенсація різниці в тарифах на теплопостачання;

— компенсація різниці в тарифах на теплопостачання; 120 млрд грн — сфера освіти (субвенції, облаштування укриттів, шкільні автобуси, безпечні умови у закладах);

— сфера освіти (субвенції, облаштування укриттів, шкільні автобуси, безпечні умови у закладах); 29,5 млрд грн — базова дотація;

— базова дотація; 15 млрд грн — житло для внутрішньо переміщених осіб.

Горизонтальне вирівнювання на 2026 рік розраховане відповідно до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки та закону про держбюджет-2025. Остаточні суми міжбюджетних трансфертів визначать після ухвалення бюджету на 2026 рік — не пізніше 1 грудня.

Базову дотацію отримають 1027 територіальних громад і 18 обласних бюджетів, тоді як реверсну сплачуватимуть 182 бюджети, з них чотири — обласні. Розрахунок здійснено за даними ДМС із урахуванням кількості внутрішньо переміщених осіб станом на 1 вересня 2025 року.

