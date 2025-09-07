Правительство планирует отменить акты выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме — Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с предпринимателями на Закарпатье сообщила, что законопроект правительства предусматривает отмену обязательного подписания актов выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме как подтверждения получения услуги. Это упростит сотрудничество украинских компаний с европейскими партнерами.
По оценкам правительства, такая новация позволит бизнесу ежегодно экономить около 20,2 млрд грн.
Свириденко также презентовала ряд программ в рамках политики «Сделано в Украине»:
Отдельно премьер встретилась с представителями американского бизнеса, в частности компании Flex, чтобы поблагодарить их за соблюдение правил безопасности во время атаки РФ и обсудить планы восстановления производства.
«Задача общин и местной власти таких регионов, как Закарпатье, — содействовать тем компаниям, которые были вынуждены спасаться от войны. Чтобы они нашли себе новый дом в Украине, а не за границей», — подвела итог Свириденко.
