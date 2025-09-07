Практика судов
Правительство планирует отменить акты выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме — Свириденко

11:31, 7 сентября 2025
Правительство планирует отменить обязательные акты выполненных работ для безналичных оплат, что позволит бизнесу ежегодно экономить свыше 20 млрд грн.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с предпринимателями на Закарпатье сообщила, что законопроект правительства предусматривает отмену обязательного подписания актов выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме как подтверждения получения услуги. Это упростит сотрудничество украинских компаний с европейскими партнерами.

По оценкам правительства, такая новация позволит бизнесу ежегодно экономить около 20,2 млрд грн.

Свириденко также презентовала ряд программ в рамках политики «Сделано в Украине»:

  • гранты до 16 млн грн для релокированных предприятий, которые потеряли оборудование из-за обстрелов;
  • государственное финансирование развития индустриальных парков;
  • кредиты до 150 млн грн по программе «5-7-9»;
  • гранты до 8 млн грн на развитие перерабатывающей промышленности;
  • компенсацию стоимости украинской техники: 25% для аграрного оборудования, 15% для строительной, колесной техники, лифтов и станков.

Отдельно премьер встретилась с представителями американского бизнеса, в частности компании Flex, чтобы поблагодарить их за соблюдение правил безопасности во время атаки РФ и обсудить планы восстановления производства.

«Задача общин и местной власти таких регионов, как Закарпатье, — содействовать тем компаниям, которые были вынуждены спасаться от войны. Чтобы они нашли себе новый дом в Украине, а не за границей», — подвела итог Свириденко.

