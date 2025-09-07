Уряд планує скасувати акти виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі — Свириденко

Уряд планує скасувати обов’язкові акти виконаних робіт для безготівкових оплат, що дозволить бізнесу щороку економити понад 20 млрд грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі з підприємцями на Закарпатті повідомила, що законопроект уряду передбачає скасування обов’язкового підписання актів виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Це спростить співпрацю українських компаній з європейськими партнерами.

За оцінками уряду, така новація дозволить бізнесу щороку економити близько 20,2 млрд грн.

Свириденко також презентувала низку програм у межах політики «Зроблено в Україні»:

гранти до 16 млн грн для релокованих підприємств, які втратили обладнання через обстріли;

державне фінансування розвитку індустріальних парків;

кредити до 150 млн грн за програмою «5-7-9»;

гранти до 8 млн грн на розвиток переробної промисловості;

компенсацію вартості української техніки: 25% для аграрного обладнання, 15% для будівельної, колісної техніки, ліфтів та верстатів.

Окремо прем’єрка зустрілася з представниками американського бізнесу, зокрема компанії Flex, щоб подякувати їм за дотримання правил безпеки під час атаки РФ та обговорити плани відновлення виробництва.

«Задача громад і місцевої влади таких регіонів як Закарпаття – сприяти тим компаніям, які змушені були рятуватись від війни. Щоб вони знайшли собі новий дім в Україні, а не за кордоном», — підсумувала Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.