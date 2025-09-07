Практика судів
Уряд планує скасувати акти виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі — Свириденко

11:31, 7 вересня 2025
Уряд планує скасувати обов’язкові акти виконаних робіт для безготівкових оплат, що дозволить бізнесу щороку економити понад 20 млрд грн.
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі з підприємцями на Закарпатті повідомила, що законопроект уряду передбачає скасування обов’язкового підписання актів виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Це спростить співпрацю українських компаній з європейськими партнерами.

За оцінками уряду, така новація дозволить бізнесу щороку економити близько 20,2 млрд грн.

Свириденко також презентувала низку програм у межах політики «Зроблено в Україні»:

  • гранти до 16 млн грн для релокованих підприємств, які втратили обладнання через обстріли;
  • державне фінансування розвитку індустріальних парків;
  • кредити до 150 млн грн за програмою «5-7-9»;
  • гранти до 8 млн грн на розвиток переробної промисловості;
  • компенсацію вартості української техніки: 25% для аграрного обладнання, 15% для будівельної, колісної техніки, ліфтів та верстатів.

Окремо прем’єрка зустрілася з представниками американського бізнесу, зокрема компанії Flex, щоб подякувати їм за дотримання правил безпеки під час атаки РФ та обговорити плани відновлення виробництва.

«Задача громад і місцевої влади таких регіонів як Закарпаття – сприяти тим компаніям, які змушені були рятуватись від війни. Щоб вони знайшли собі новий дім в Україні, а не за кордоном», — підсумувала Свириденко.

