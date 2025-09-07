Зеленский обсудил массированный обстрел с Макроном: Готовим новые меры по укреплению нашей обороны

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главная тема разговора – очередной российский обстрел Украины.
По словам Президента, в результате ночного комбинированного удара четыре человека погибли и более 44 получили ранения.
Главы государств скоординировали дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.
"Вместе с Францией готовим новые меры по укреплению нашей обороны", - добавил Зеленский.
