Зеленский обсудил массированный обстрел с Макроном: Готовим новые меры по укреплению нашей обороны

Владимир Зеленский рассказал, что в Украине четыре человека погибли и более 44 получили ранения в результате ночных обстрелов.

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Главная тема разговора – очередной российский обстрел Украины.

По словам Президента, в результате ночного комбинированного удара четыре человека погибли и более 44 получили ранения.

Главы государств скоординировали дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа.

"Вместе с Францией готовим новые меры по укреплению нашей обороны", - добавил Зеленский.

