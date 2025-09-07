Зеленський обговорив масований обстріл з Макроном: Готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони

Володимир Зеленський розповів, що в Україні четверо людей загинули і понад 44 зазнали поранень внаслідок нічного обстрілу.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Франції Емманюелем Макроном. Головна тема розмови - черговий російський обстріл України.

За словами Президента, внаслідок нічного комбінованого удару четверо людей загинули і понад 44 зазнали поранень.

Глави держав скоординували дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для забезпечення належної відповіді.

"Разом із Францією готуємо нові заходи для зміцнення нашої оборони", — додав Зеленський.

