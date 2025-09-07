Практика судов
На границе с Польшей партия гаджетов в автобусе не доехала до Тернополя

23:59, 7 сентября 2025
По словам водителя рейсового автобуса, техника была передачей, которую он должен был передать в Тернополе.
В пункте пропуска «Рава-Руська» пограничники 7-го Карпатского отряда обнаружили 19 электронных устройств разных брендов. Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Среди изъятого — мобильные телефоны, наушники, смарт-часы, планшет и экшн-камера. Общая стоимость техники ещё устанавливается.

По словам водителя рейсового автобуса, техника была передачей: он получил эти гаджеты в Варшаве и должен был передать их в Тернополе. Устройства нашли во время проверки багажного отделения.

На мужчину составлен протокол.

