На кордоні з Польщею партія гаджетів в автобусі не доїхала до Тернополя

У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники 7-го Карпатського загону виявили 19 електронних пристроїв різних брендів. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Серед вилученого — мобільні телефони, навушники, смарт-годинник, планшет та екшн-камера. Загальна вартість техніки ще встановлюється.

За словами водія рейсового автобуса, техніка була передачею, він отримав ці гаджети у Варшаві та мав передати їх у Тернополі. Пристрої виявили під час перевірки багажного відділення.

На чоловіка складено протокол.

