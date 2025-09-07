Практика судів
На кордоні з Польщею партія гаджетів в автобусі не доїхала до Тернополя

23:59, 7 вересня 2025
За словами водія рейсового автобуса, техніка була передачею, яку він мав передати у Тернополі.
На кордоні з Польщею партія гаджетів в автобусі не доїхала до Тернополя
У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники 7-го Карпатського загону виявили 19 електронних пристроїв різних брендів. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Серед вилученого — мобільні телефони, навушники, смарт-годинник, планшет та екшн-камера. Загальна вартість техніки ще встановлюється.

За словами водія рейсового автобуса, техніка була передачею, він отримав ці гаджети у Варшаві та мав передати їх у Тернополі. Пристрої виявили під час перевірки багажного відділення.

На чоловіка складено протокол.

