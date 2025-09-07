В Минюсте разъяснили, как обезопасить себя при заключении договора займа

Договор считается совершенным в письменной форме, если он подписан его стороной.

Передавая денежные средства в долг, даже знакомым, важно позаботиться о надлежащем оформлении договорённостей. Для этого следует заключить договор займа. Этот правовой акт — не просто формальность, а инструмент, защищающий как займодавца, так и заемщика. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Договор займа — это правовая сделка, по которой одна сторона (займодавец) передаёт в собственность другой стороне (заёмщику) денежные средства или иные вещи, определённые родовыми признаками, а заёмщик обязуется вернуть займодавцу такую же сумму денежных средств (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и такой же качествоя.

Договор займа считается заключённым с момента передачи денег или иных вещей, определённых родовыми признаками (статья 1046 ГК Украины).

Согласно статьям 179, 184 ГК, вещь — это предмет материального мира, в отношении которого могут возникать гражданские права и обязанности. Вещь считается определённой родовыми признаками, если имеет характеристики, присущие всем вещам того же рода, и измеряется числом, весом, мерой.

Форма договора займа

Договор займа заключается в письменной форме, если его сумма не менее чем в десять раз превышает установленный законом размер необлагаемого минимума доходов граждан, а в случаях, когда займодавец — юридическое лицо, — независимо от суммы (часть первая статьи 1047 ГК).

Сделка считается совершённой в письменной форме, если её содержание зафиксировано в одном или нескольких документах (в том числе электронных), письмах, телеграммах.

Договор считается заключённым в письменной форме, если он подписан стороной (сторонами).

Сделка, совершаемая юридическим лицом, подписывается лицами, уполномоченными на это его учредительными документами, доверенностью, законом или иными актами гражданского законодательства.

Если физическое лицо вследствие болезни или физического изъяна не может подписаться собственноручно, по его поручению текст сделки в его присутствии подписывает другое лицо (статья 207 ГК).

Законодательство не предусматривает обязательного нотариального оформления договора займа. Однако по желанию сторон сделку можно заверить нотариально.

Оформление расписки

Согласно части второй статьи 1047 ГК, в подтверждение заключения договора займа и его условий может быть представлена расписка заёмщика или иной документ, удостоверяющий передачу ему займодавцем определённой суммы денег или определённого количества вещей.

В постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда от 27 апреля 2023 года по делу № 161/11436/21 указано, что «по своим правовым признакам договор займа является реальным, односторонним, возмездным или безвозмездным соглашением, подтверждением которому может служить расписка заёмщика, являющаяся доказательством не только заключения договора, но и удостоверяющей факт передачи денежной суммы заёмщику.

Договор займа считается заключённым с момента передачи денег или иных вещей и может не совпадать с датой составления расписки, удостоверяющей этот факт, однако в любом случае составлению расписки должна предшествовать передача средств в долг. По сути, расписка о получении в долг денежных средств является документом, который выдаётся должником кредитору по договору займа после получения средств, подтверждая как факт заключения договора и содержание его условий, так и факт получения должником от кредитора определённой суммы. Факт получения средств в долг удостоверяет именно расписка о получении средств, из содержания которой возможно установить, что состоялась передача определённой суммы средств от займодавца к заёмщику.»

Закон не устанавливает форму расписки. Однако чтобы предупредить риски в будущем, в ней следует указать:

дату и место составления;

фамилии, имена, отчества, паспортные данные, адреса заёмщика и займодавца;

предмет займа (если это деньги — цифрами и прописью указать сумму и валюту; если это вещи — указать наименование, количество, вес, меру и проч.);

сумму долга;

срок и форму возврата долга;

условия передачи займа (подтверждение факта получения при оформлении расписки);

возможные санкции за нарушение сроков.

Стороны должны поставить свои подписи.

Проценты по договору займа

Займодавец имеет право получать от заемщика проценты от суммы займа, если иное не установлено договором или законом. Размер и порядок получения процентов устанавливаются договором. Если размер процентов не указан, они определяются на уровне учетной ставки Национального банка Украины.

При отсутствии иной договорённости стороны проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата займа.

Договор займа считается беспроцентным, если:

он заключён между физическими лицами на сумму, не превышающую пятидесятикратного размера необлагаемого минимума доходов граждан и не связан с предпринимательской деятельностью хотя бы одной из сторон;

заёмщику переданы вещи, определённые родовыми признаками (статья 1048 ГК).

Обязанность заемщика вернуть займ

Заёмщик обязан вернуть займодавцу займ (денежные средства в той же сумме или вещи, определённые родовыми признаками, в том же количестве, того же рода и качества, что были переданы ему займодавцем) в срок и порядке, что установлены договором.

Если срок возврата займа не установлен договором или определён момент предъявления требования, займ должен быть возвращён заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования, если иное не установлено договором.

Займ, предоставленный по договору беспроцентного займа, может быть возвращён досрочно, если иное не предусмотрено договором.

Займ считается возвращённым в момент передачи займодавцу вещей, определённых родовыми признаками, или зачисления суммы займа на его банковский счёт (статья 1049 ГК).

Последствия нарушения договора заёмщиком

Если заёмщик не вернул сумму займа своевременно, он обязан уплатить денежную сумму согласно статье 625 этого Кодекса.

Если заёмщик не вернул вовремя вещи, определённые родовыми признаками, он обязан уплатить неустойку по статьям 549–552 данного Кодекса, которая начисляется со дня, когда вещи должны были быть возвращены, до дня их фактического возврата займодавцу, независимо от уплаты процентов согласно статье 1048 ГК.

Если договор предусматривает возврат займа частями (рассрочка), в случае просрочки очередной части займодавец вправе требовать досрочного возврата оставшейся суммы займа и уплаты процентов по статье 1048 ГК (статья 1050 ГК).

Оспаривание договора займа

Заемщик вправе оспорить договор займа на основании того, что денежные средства или вещи фактически не получены им от займодавца либо получены в меньшем количестве, чем указано в договоре.

Если договор займа должен быть заключён в письменной форме, решение суда не может основываться на свидетельских показаниях для подтверждения того, что деньги или вещи не получены заемщиком или получены в меньшем количестве. Это положение не применяется в случаях, когда договор заключён под влиянием обмана, насилия, злонамеренного соглашения представителя заемщика с займодавцем или под влиянием тяжёлых обстоятельств (статья 1051 ГК).

Обеспечение выполнения обязательства заемщиком

В случае неисполнения заемщиком обязанностей по обеспечению возврата займа, а также в случае утраты обеспечения или ухудшения его условий по причинам, не зависящим от займодавца, займодавец вправе требовать досрочного возврата займа и уплаты процентов согласно статье 1048 ГК, если иное не предусмотрено договором.

