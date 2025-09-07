РФ ударом повредила мост через Днепр в Кременчуге — какая сейчас ситуация с движением транспорта

Движение поездов через мост временно остановлено.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате российского удара в городе Кременчуг Полтавской области сильно пострадал Крюковский мост через Днепр. Движение переправой перекрывали.

По состоянию на это время движение автомобильного транспорта через мост уже возобновлено.

"Это стало возможным благодаря оперативной работе железнодорожников и городских властей, которые быстро организовали восстановительные работы, задействовали все необходимые ресурсы и технику и в сжатые сроки сделали возможным безопасный проезд автотранспорта", - отметили в Полтавской ОВА.

Движение поездов через мост временно остановлено.

Чтобы обеспечить ж/д сообщение, между вокзалом Кременчуга и станцией Крюков-на-Днепре курсируют автобусы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.