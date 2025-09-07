РФ ударом пошкодила міст через Дніпро в Кременчуці — яка зараз ситуація із рухом транспорту

Рух поїздів через міст тимчасово зупинено.

Фото з Телеграм-каналів Кременчука

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Внаслідок російського удару у місті Кременчук Полтавської області сильно постраждав Крюківський міст через Дніпро. Рух переправою перекривали.

Станом на цю годину рух автомобільного транспорту через міст вже відновлено.

"Це стало можливим завдяки оперативній роботі залізничників та міської влади, які швидко організували відновлювальні роботи, задіяли всі необхідні ресурси та техніку й в надстислі терміни уможливили безпечний проїзд автотранспорту", - зазначили у Полтавській ОВА.

Рух поїздів через міст тимчасово зупинено.

Щоб забезпечити залізничне сполучення, між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі курсують автобуси.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.