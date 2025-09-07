Практика судів
РФ ударом пошкодила міст через Дніпро в Кременчуці — яка зараз ситуація із рухом транспорту

19:18, 7 вересня 2025
Рух поїздів через міст тимчасово зупинено.
РФ ударом пошкодила міст через Дніпро в Кременчуці — яка зараз ситуація із рухом транспорту
Фото з Телеграм-каналів Кременчука
Внаслідок російського удару у місті Кременчук Полтавської області сильно постраждав Крюківський міст через Дніпро. Рух переправою перекривали.

Станом на цю годину рух автомобільного транспорту через міст вже відновлено.

"Це стало можливим завдяки оперативній роботі залізничників та міської влади, які швидко організували відновлювальні роботи, задіяли всі необхідні ресурси та техніку й в надстислі терміни  уможливили безпечний проїзд автотранспорту", - зазначили у Полтавській ОВА.

Рух поїздів через міст тимчасово зупинено.

Щоб забезпечити залізничне сполучення, між вокзалом Кременчука та станцією Крюків-на-Дніпрі курсують автобуси.

Кременчук

