Что обязательно должно быть в трудовом договоре с домашним работником — напоминание Гоструда

07:54, 8 сентября 2025
В трудовом договоре, заключенном с домашним работником, должны быть указаны условия оплаты труда, продолжительность рабочего времени и отдыха и другое.
Заключение трудового договора с домашним работником — это не просто формальность, а юридически значимый шаг, который защищает права как работодателя, так и работника. Такая форма сотрудничества предусматривает обязательное закрепление ключевых условий: от графика работы до размера оплаты труда. Гоструда предоставила разъяснение относительно информации, которую должен содержать трудовой договор, заключённый с домашним работником.

Домашний работник — это физическое лицо, которое выполняет домашнюю работу в рамках трудовых отношений с работодателем. С таким работником заключается письменный трудовой договор, который может быть срочным или бессрочным.

В трудовом договоре с домашним работником обязательно должны быть указаны:

  • фамилия, имя, отчество и адреса работодателя и домашнего работника;
  • место работы;
  • дата начала действия трудового договора, а в случае заключения срочного трудового договора — срок его действия;
  • описание вида и характера работы в форме, достаточной для понимания лицом без специальных профессиональных знаний объёма своих трудовых обязанностей;
  • условия оплаты труда (её размер, периодичность, сроки выплаты, способ расчёта, оплата работы в ночное и сверхурочное время, в выходные, праздничные и нерабочие дни);
  • продолжительность рабочего времени и времени отдыха, порядок привлечения к сверхурочной работе, работе в выходные, праздничные и нерабочие дни;
  • условия предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска;
  • способы обмена информацией.

Трудовой договор, заключённый с домашним работником, может также предусматривать дополнительные, сверх установленных законодательством, права, гарантии, социально-бытовые льготы и взаимные обязательства сторон.

