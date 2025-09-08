Что обязательно должно быть в трудовом договоре с домашним работником — напоминание Гоструда

Заключение трудового договора с домашним работником — это не просто формальность, а юридически значимый шаг, который защищает права как работодателя, так и работника. Такая форма сотрудничества предусматривает обязательное закрепление ключевых условий: от графика работы до размера оплаты труда. Гоструда предоставила разъяснение относительно информации, которую должен содержать трудовой договор, заключённый с домашним работником.
Домашний работник — это физическое лицо, которое выполняет домашнюю работу в рамках трудовых отношений с работодателем. С таким работником заключается письменный трудовой договор, который может быть срочным или бессрочным.
В трудовом договоре с домашним работником обязательно должны быть указаны:
Трудовой договор, заключённый с домашним работником, может также предусматривать дополнительные, сверх установленных законодательством, права, гарантии, социально-бытовые льготы и взаимные обязательства сторон.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.