Що обов’язково має бути в трудовому договорі з домашнім працівником — нагадування Держпраці

У трудовому договорі, укладеному з домашнім працівником, мають бути вказані умови оплати праці, тривалість робочого часу й відпочинку та інше.

Укладання трудового договору з домашнім працівником — не просто формальність, а юридично важливий крок, що захищає права як роботодавця, так і працівника. Така форма співпраці передбачає обов’язкову фіксацію ключових умов: від графіку роботи до розміру оплати праці. Держпраці надало роз’яснення щодо інформації, яку має містити трудовий договір, укладений із домашнім працівником.

Домашній працівник — це фізична особа, яка виконує домашню працю у межах трудових відносин з роботодавцем. З домашнім працівником укладається письмовий трудовий договір, який може бути строковим або безстроковим.

Обов’язково в трудовому договорі з домашнім працівником мають бути вказані:

1) прізвище, ім’я, по батькові та адреси роботодавця й домашнього працівника;

2) місце роботи;

3) дата початку дії трудового договору, а в разі укладення строкового трудового договору – строк його дії;

4) опис виду й характеру роботи у формі, достатній для розуміння особою без спеціальних фахових знань обсягу своїх трудових обов’язків;

5) умови оплати праці (її розмір, періодичність, строки виплати, спосіб розрахунку, оплата роботи в нічний і надурочний час, у вихідні, святкові та неробочі дні);

6) тривалість робочого часу й часу відпочинку, порядок залучення до надурочних робіт, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні;

7) умови надання щорічної оплачуваної відпустки;

8) способи обміну інформацією.

Трудовий договір, укладений із домашнім працівником, може також передбачати додаткові, крім передбачених законодавством, права, гарантії, соціально-побутові пільги та взаємні зобов’язання сторін.

