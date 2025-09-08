Практика судов
  1. В Украине

Нужно ли работнику передавать трудовую книжку работодателю при трудоустройстве

10:36, 8 сентября 2025
After ознакомления работодатель возвращает трудовую книжку работнику.
Нужно ли работнику передавать трудовую книжку работодателю при трудоустройстве
Федерация профессиональных союзов Украины напомнила о правилах использования трудовых книжек при приеме на работу.

Согласно части второй статьи 24 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора гражданин должен подать:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
  • трудовую книжку (если она есть) либо сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда;
  • в случаях, предусмотренных законодательством, — документ об образовании, справку о состоянии здоровья, военно-учетный документ или иные необходимые документы.

Таким образом, если у работника есть трудовая книжка, он обязан показать ее работодателю при приеме на работу. В то же время, в отличие от прежней практики, передавать книжку на хранение больше не требуется.

После ознакомления работодатель возвращает трудовую книжку работнику.

