Нужно ли работнику передавать трудовую книжку работодателю при трудоустройстве

После ознакомления работодатель возвращает трудовую книжку работнику.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федерация профессиональных союзов Украины напомнила о правилах использования трудовых книжек при приеме на работу.

Согласно части второй статьи 24 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора гражданин должен подать:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

трудовую книжку (если она есть) либо сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда;

в случаях, предусмотренных законодательством, — документ об образовании, справку о состоянии здоровья, военно-учетный документ или иные необходимые документы.

Таким образом, если у работника есть трудовая книжка, он обязан показать ее работодателю при приеме на работу. В то же время, в отличие от прежней практики, передавать книжку на хранение больше не требуется.

После ознакомления работодатель возвращает трудовую книжку работнику.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.