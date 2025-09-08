Нужно ли работнику передавать трудовую книжку работодателю при трудоустройстве

Федерация профессиональных союзов Украины напомнила о правилах использования трудовых книжек при приеме на работу.
Согласно части второй статьи 24 Кодекса законов о труде Украины, при заключении трудового договора гражданин должен подать:
Таким образом, если у работника есть трудовая книжка, он обязан показать ее работодателю при приеме на работу. В то же время, в отличие от прежней практики, передавать книжку на хранение больше не требуется.
После ознакомления работодатель возвращает трудовую книжку работнику.
