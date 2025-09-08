Чи потрібно працівнику передавати трудову книжку роботодавцю при працевлаштуванні

Федерація професійних спілок України нагадала про правила використання трудових книжок під час прийняття на роботу.
Згідно з частиною другою статті 24 Кодексу законів про працю України, при укладенні трудового договору громадянин повинен подати:
Таким чином, якщо у працівника є трудова книжка, він зобов’язаний показати її роботодавцю при прийомі на роботу. Водночас на відміну від попередньої практики, передавати книжку на зберігання більше не потрібно.
Після ознайомлення роботодавець повертає трудову книжку працівникові.
