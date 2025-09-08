Чи потрібно працівнику передавати трудову книжку роботодавцю при працевлаштуванні

Після ознайомлення роботодавець повертає трудову книжку працівникові.

Федерація професійних спілок України нагадала про правила використання трудових книжок під час прийняття на роботу.

Згідно з частиною другою статті 24 Кодексу законів про працю України, при укладенні трудового договору громадянин повинен подати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

трудову книжку (якщо вона є) або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду;

у випадках, передбачених законодавством, — документ про освіту, довідку про стан здоров’я, військово-обліковий документ чи інші необхідні документи.

Таким чином, якщо у працівника є трудова книжка, він зобов’язаний показати її роботодавцю при прийомі на роботу. Водночас на відміну від попередньої практики, передавати книжку на зберігання більше не потрібно.

Після ознайомлення роботодавець повертає трудову книжку працівникові.

