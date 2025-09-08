Практика судів
  1. В Україні

Чи потрібно працівнику передавати трудову книжку роботодавцю при працевлаштуванні

10:36, 8 вересня 2025
Після ознайомлення роботодавець повертає трудову книжку працівникові.
Чи потрібно працівнику передавати трудову книжку роботодавцю при працевлаштуванні
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Федерація професійних спілок України нагадала про правила використання трудових книжок під час прийняття на роботу.

Згідно з частиною другою статті 24 Кодексу законів про працю України, при укладенні трудового договору громадянин повинен подати:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • трудову книжку (якщо вона є) або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду;
  • у випадках, передбачених законодавством, — документ про освіту, довідку про стан здоров’я, військово-обліковий документ чи інші необхідні документи.

Таким чином, якщо у працівника є трудова книжка, він зобов’язаний показати її роботодавцю при прийомі на роботу. Водночас на відміну від попередньої практики, передавати книжку на зберігання більше не потрібно.

Після ознайомлення роботодавець повертає трудову книжку працівникові.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

трудова книжка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Коли клієнт банку не несе відповідальності за несанкціоновані операції з платіжною карткою – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що саме банк мав подати до суду першої інстанції беззаперечні докази сприяння клієнтом незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншої інформації, яка дала змогу ініціювати платіжні операції.

Під час призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен зважати на потребу виконання громадянами військового обов’язку – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що під час розгляду питання про призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен додатково з'ясувати доцільність такого призначення, враховуючи обов'язок захисту Вітчизни та загальну мобілізацію.

Верховний Суд визнав нікчемними правочини, спрямовані на обхід санкцій, та підтвердив їх екстериторіальну дію

Верховний Суд зауважив, що дії Мін'юсту, спрямовані на анулювання доступу до ЄДР державного реєстратора, який вніс зміни до відомостей про юридичну особу без урахування застосування до кінцевого бенефіціарного власника персональних санкцій, є правомірним і об'єктивно обґрунтованим заходом публічного контролю.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду