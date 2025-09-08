В Житомире будут судить врачa, которая требовала взятки за «быстрое» оформление инвалидности

В Житомире будут судить врача-невролога, которая брала деньги за оформление инвалидности. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Установлено, что с марта 2025 года медик систематически получала неправомерную выгоду от пациентов, проходивших обследование для оформления инвалидности. В зависимости от возраста, пола и предыдущих заключений, она обещала ускорить бюрократические процедуры.
За свои «услуги» требовала до 600 долларов с человека.
При этом большинство пациентов действительно имели заболевания, соответствующие критериям для установления группы.
Преступная деятельность была разоблачена в июле 2025 года, когда врачу сообщили о подозрении в другом уголовном производстве. Там расследуются факты содействия в изготовлении фиктивных медицинских документов и незаконном оформлении групп инвалидности мужчинам призывного возраста, получения неправомерной выгоды должностными лицами и злоупотребления служебным положением.
В правоохранительные органы обратились несколько человек, которые дали показания относительно коррупционных действий в медучреждении и, в частности, врача.
Фигурантка уже не принимает участия в присвоении групп инвалидности.
Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Кроме того, в ходе расследования была разоблачена и медсестра медучреждения, которая передавала деньги врачам от пациентов – её обвиняют по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 369 УК (пособничество в предложении и предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды за совершение в интересах дающего действий с использованием служебного положения).
