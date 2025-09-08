Практика судов
В Житомире будут судить врачa, которая требовала взятки за «быстрое» оформление инвалидности

10:00, 8 сентября 2025
Врача-невролога будут судить за вымогательство взяток до 600 долларов с пациентов за ускоренное оформление инвалидности.
В Житомире будут судить врачa, которая требовала взятки за «быстрое» оформление инвалидности
В Житомире будут судить врача-невролога, которая брала деньги за оформление инвалидности. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что с марта 2025 года медик систематически получала неправомерную выгоду от пациентов, проходивших обследование для оформления инвалидности. В зависимости от возраста, пола и предыдущих заключений, она обещала ускорить бюрократические процедуры.

За свои «услуги» требовала до 600 долларов с человека.

При этом большинство пациентов действительно имели заболевания, соответствующие критериям для установления группы.

Преступная деятельность была разоблачена в июле 2025 года, когда врачу сообщили о подозрении в другом уголовном производстве. Там расследуются факты содействия в изготовлении фиктивных медицинских документов и незаконном оформлении групп инвалидности мужчинам призывного возраста, получения неправомерной выгоды должностными лицами и злоупотребления служебным положением.

В правоохранительные органы обратились несколько человек, которые дали показания относительно коррупционных действий в медучреждении и, в частности, врача.

Фигурантка уже не принимает участия в присвоении групп инвалидности.

Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Кроме того, в ходе расследования была разоблачена и медсестра медучреждения, которая передавала деньги врачам от пациентов – её обвиняют по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 369 УК (пособничество в предложении и предоставлении должностному лицу неправомерной выгоды за совершение в интересах дающего действий с использованием служебного положения).

