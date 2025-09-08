У Житомирі судитимуть лікарку, яка вимагала хабарі за «швидке» оформлення інвалідності

Лікарку-невролога судитимуть за вимагання хабарів до 600 доларів з пацієнтів за прискорене оформлення інвалідності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Житомирі судитимуть лікарку-невролога, яка брала гроші за оформлення інвалідності. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що з березня 2025 року медик систематично отримувала неправомірну вигоду від пацієнтів, які проходили обстеження для оформлення інвалідності. Залежно від віку, статі та попередніх висновків, вона обіцяла пришвидшити бюрократичні процедури.

За свої «послуги» вимагала до 600 доларів з людини.

При цьому більшість пацієнтів дійсно мали захворювання, які відповідали критеріям для встановлення групи.

Злочинну діяльність викрито у липні 2025 року, коли лікарці повідомили про підозру в іншому кримінальному провадженні. Там досліджуються факти сприяння у виготовленні фіктивних медичних документів та незаконному оформленні груп інвалідності чоловікам призовного віку, отримання неправомірної вигоди службовими особами та зловживання службовим становищем.

До правоохоронців звернулися кілька осіб, які дали свідчення щодо корупційних дій в медичній установі та, зокрема, лікарки.

Фігурантка вже не бере участь у присвоєнні груп інвалідності.

Жінка обвинувачується за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Крім того, в ході розслідування було викрито і медсестру медзакладу, яка передавала кошти лікарям від пацієнтів – її обвинувачують за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 369 КК (пособництво в пропозиції та надання службовій особі неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає, дії з використанням службового становища).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.