В Минюсте напомнили особенности оформления доверенности

Министерство юстиции Украины напомнило, что от правильно оформленной доверенности зависит, сможет ли доверенное лицо действовать в рамках закона и эффективно представлять интересы.

Доверенность – это письменный документ, который выдается одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Доверенность на совершение сделки представителем может быть предоставлена лицом, которого представляют (доверителем), непосредственно третьему лицу (статья 244 Гражданского кодекса Украины (далее – Кодекс)).

Представитель может быть уполномочен на совершение только тех сделок, право на совершение которых имеет лицо, которое он представляет. Он не может совершать сделку, которая по своему содержанию может быть совершена только лично тем лицом, которое он представляет. Также представитель не может совершать сделку от имени лица, которое он представляет, в своих интересах или в интересах другого лица, представителем которого он одновременно является, за исключением коммерческого представительства, а также в отношении других лиц, установленных законом (статья 238 Кодекса).

Лица, которые согласно законодательству имеют право удостоверять доверенности

Согласно положениям Закона Украины «О нотариате» совершение нотариальных действий в Украине, в том числе удостоверение доверенностей, возлагается на нотариусов.

В то же время согласно статье 245 Кодекса удостоверить доверенность имеют право и другие должностные, служебные лица. Такие документы приравниваются к нотариально удостоверенным. Так:

доверенность военнослужащего или другого лица, находящегося на лечении в госпитале, санатории или другом военно-медицинском учреждении, может быть удостоверена начальником этого учреждения, его заместителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом;

доверенность военнослужащего, а в пунктах дислокации воинской части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия, также доверенность работника, члена его семьи и члена семьи военнослужащего может быть удостоверена командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения или заведения;

доверенность лица, содержащегося в учреждении исполнения наказаний или следственном изоляторе, может быть удостоверена начальником учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора;

доверенность лица, проживающего в населенном пункте, где нет нотариусов, может быть удостоверена уполномоченным на это должностным лицом органа местного самоуправления, кроме доверенностей на право распоряжения недвижимым имуществом, доверенностей на управление и распоряжение корпоративными правами и доверенностей на пользование и распоряжение транспортными средствами;

доверенность субъекта права на бесплатную вторичную правовую помощь, по обращению которого принято решение о предоставлении такой помощи, может быть удостоверена должностным лицом органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи.

Во время действия военного положения согласно постановлению Кабинета Министров Украины «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения» от 28.02.2022 № 164 доверенности, кроме доверенностей на право распоряжения недвижимым имуществом, управления и распоряжения ценными бумагами, корпоративными правами, военнослужащих Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами военных формирований, а также работников правоохранительных (специальных) органов, органов гражданской защиты, которые привлекаются к осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии иностранного государства, могут удостоверяться командиром (начальником) этих формирований (органов) или иным уполномоченным таким командиром (начальником) лицом.

Указанные лица удостоверяют доверенности согласно Порядку удостоверения завещаний и доверенностей, приравненных к нотариально удостоверенным, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15.06.1994 № 419.

Кроме того, доверенность на получение заработной платы, стипендии, пенсии, алиментов, других платежей и почтовой корреспонденции (почтовых переводов, посылок и т. п.) может быть удостоверена должностным лицом организации, в которой доверитель работает, учится, находится на стационарном лечении, либо по месту его проживания.

Доверенность на право участия и голосования на общих собраниях, выданная физическим лицом, удостоверяется в порядке, определенном законодательством (статья 245 Кодекса).

Согласно статье 246 Кодекса доверенность от имени юридического лица выдается его органом или другим лицом, уполномоченным на это его учредительными документами.

Форма и содержание доверенности

Требования к содержанию и форме доверенности регламентированы, в частности статьей 245 Кодекса и главой 4 раздела II Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22.02.2012 № 296/5, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 22.02.2012 за № 282/20595.

Форма доверенности должна соответствовать форме, в которой согласно закону должна совершаться сделка.

В доверенности должны быть четко определены юридические действия, которые должен совершить представитель. Действия должны быть правомерными, конкретными и осуществимыми.

В тексте доверенности должны быть указаны место и дата ее составления (подписания), фамилии, имена, отчества (полное наименование для юридического лица), место проживания (местонахождение – для юридического лица) представителя и лица, которого представляют, а в необходимых случаях и занимаемые ими должности.

В доверенности на заключение договора дарения обязательно указываются фамилия, имя, отчество или полное наименование одаряемого. В случае невыполнения такого условия доверенность является ничтожной.

В доверенностях, выдаваемых на совершение сделок по распоряжению имуществом, также указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика доверителя (налоговый номер). В доверенностях, выданных на имя адвокатов, могут указываться их статус и членство в адвокатском объединении (если адвокат является членом адвокатского объединения).

Требования к доверенности, в том числе к ее содержанию, нотариальному удостоверению, могут устанавливаться также организациями и учреждениями, которым этот документ подается.

Срок доверенности

Срок, на который может быть выдана доверенность, определяется согласно статье 247 Кодекса. Если срок доверенности не установлен, она сохраняет силу до прекращения ее действия. Срок действия доверенности указывается словами и определяется годами, месяцами, неделями, днями и не может быть определен наступлением какого-либо события. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, является ничтожной.

Прекращение представительства по доверенности

Согласно статье 248 Кодекса представительство по доверенности прекращается в случае:

окончания срока доверенности;

отмены доверенности лицом, которое ее выдало;

отказа представителя от совершения действий, определенных доверенностью;

прекращения юридического лица, которое выдало доверенность;

прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;

смерти лица, выдавшего доверенность, объявления его умершим, признания его недееспособным или безвестно отсутствующим, ограничения его гражданской дееспособности. В случае смерти лица, выдавшего доверенность, представитель сохраняет свои полномочия по доверенности для ведения неотложных дел или таких действий, невыполнение которых может привести к возникновению убытков;

смерти лица, которому выдана доверенность, объявления его умершим, признания его недееспособным или безвестно отсутствующим, ограничения его гражданской дееспособности.

В случае прекращения представительства по доверенности представитель обязан немедленно вернуть доверенность.

Отмена доверенности

Лицо, выдавшее доверенность, за исключением безотзывной доверенности, может в любое время отменить доверенность. Отказ от этого права является ничтожным.

Такое лицо должно немедленно уведомить об этом представителя, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми была выдана доверенность.

Права и обязанности в отношении третьих лиц, возникшие вследствие совершения сделки представителем до того, как он узнал или мог узнать об отмене доверенности, сохраняют силу для лица, выдавшего доверенность, и его правопреемников. Это правило не применяется, если третье лицо знало или могло знать, что действие доверенности прекратилось (статья 249 Кодекса).

Право представителя отказаться от совершения действий, определенных доверенностью

Представитель имеет право отказаться от совершения действий, которые были определены доверенностью. Он обязан немедленно уведомить лицо, которое он представляет, об отказе от совершения действий, определенных доверенностью. Он не может отказаться от совершения действий, которые были определены доверенностью, если эти действия были неотложными или направленными на предотвращение причинения убытков лицу, которое он представляет, или другим лицам.

Представитель отвечает перед лицом, выдавшим доверенность, за причиненные ей убытки в случае несоблюдения им требований, установленных частями второй и третьей статьи 250 Кодекса. Он также несет ответственность перед лицом, выдавшим доверенность, за причиненные ей убытки в случае несоблюдения им требований статьи 48 Закона Украины «Об акционерных обществах» (статья 250 Кодекса).

Регистрация доверенностей

Обязательной регистрации в Едином реестре доверенностей подлежат доверенности (в том числе их дубликаты), удостоверенные в нотариальном порядке, доверенности, приравненные к нотариально удостоверенным, доверенности, удостоверенные лицами, которые в условиях военного положения согласно законодательству имеют право их удостоверять, а также сведения о прекращении их действия, в порядке, утвержденном приказом Министерства юстиции Украины от 28.12.2006 № 111/5, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 28.12.2006 за № 1378/13252.

Единый реестр доверенностей является составляющей Единой государственной электронной системы е-ноториата.

Стоит отметить, что в настоящее время продолжается работа по обновлению указанного реестра в рамках большой реформы нотариата.

С началом функционирования Единой государственной электронной системы е-ноториата, в том числе ее составляющей – Единого реестра доверенностей, нотариус как регистратор будет вносить в Систему е-ноториата сведения о доверенностях и их дубликатах, а также загружать их сканированные копии.

Это обеспечит в будущем возможность любому заинтересованному лицу проверить нотариальный документ путем сканирования QR-кода. После сканирования на электронном устройстве через мобильное приложение Портала «Дия» будет отображаться информация о наличии или отсутствии соответствующего документа в Системе е-ноториата.

При наличии согласия хотя бы одного лица, указанного в нотариальном документе, можно будет получить его электронную копию.

