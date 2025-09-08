В Киеве суд вернул в коммунальную собственность особняк Апштейна

Суд признал недействительным договор купли-продажи особняка Апштейна и отменил государственную регистрацию права собственности.

Хозяйственный суд города Киева 2 сентября удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры, поданный в интересах Киевского городского совета, и принял решение в отношении нежилого здания общей площадью 517,3 кв. м на ул. Спасской, 12, в Подольском районе столицы. Об этом сообщил Хозяйственный суд города Киева.

Во время рассмотрения дела установлено, что на коммунальном земельном участке историко-культурного назначения было зарегистрировано право собственности на объект, который фактически не существует и не был введен в эксплуатацию.

Суд признал недействительным договор купли-продажи указанного здания, отменил государственную регистрацию права собственности и устранил препятствия Киевскому городскому совету в осуществлении полномочий по распоряжению земельным участком.

Принятое решение сделало невозможным незаконное завладение земельным участком на Подоле и обеспечило защиту прав территориальной общины города Киева.

