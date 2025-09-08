У Києві суд повернув у комунальну власність особняк Апштейна

Суд визнав недійсним договір купівлі-продажу особняка Апштейна та скасував державну реєстрацію права власності.

Господарський суд міста Києва 2 вересня задовольнив позов Київської міської прокуратури, поданий в інтересах Київської міської ради, та ухвалив рішення щодо нежитлової будівлі загальною площею 517,3 кв. м на вул. Спаській, 12, у Подільському районі столиці. Про це повідомив Господарський суд міста Києва.

Під час розгляду справи встановлено, що на комунальній земельній ділянці історико-культурного призначення було зареєстровано право власності на об’єкт, який фактично не існує та не був введений в експлуатацію.

Суд визнав недійсним договір купівлі-продажу зазначеної будівлі, скасував державну реєстрацію права власності та усунув перешкоди Київській міській раді у здійсненні повноважень щодо розпорядження земельною ділянкою.

Прийняте рішення унеможливило незаконне заволодіння земельною ділянкою на Подолі та забезпечило захист прав територіальної громади міста Києва.

