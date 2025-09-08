Практика судов
В Одессе военнослужащий ТЦК требовал 25 тысяч гривен за «непригодность к службе»

11:30, 8 сентября 2025
За взятку фигурант обещал помощи снять военнообязанного с розыска, пройти ВЛК и признать мужчину непригодным для службы по состоянию здоровья.
В Одессе раскрыли военнослужащего районного ТЦК, который требовал деньги за содействие в снятии военнообязанного с базы розыска и признании его непригодным к службе. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что ведущий специалист отделения учета мобилизационной работы одного из отделов Одесского районного ТЦК и СП требует взятку у военнообязанного мужчины, который обратился к нему за консультацией.

Так, за 25 тысяч гривен он обещал повлиять на неустановленных лиц для снятия с учетной базы «Розыск», а также беспрепятственного прохождения военно-врачебной комиссии и признания непригодным к службе по состоянию здоровья.

Правоохранители задокументировали получение дельцом неправомерной выгоды несколькими траншами.

После получения всей суммы денег злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Собрав достаточно доказательств, следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

За получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

