В Одесі військовослужбовець ТЦК вимагав 25 тисяч гривень за «непридатність до служби»

За хабар фігурант обіцяв допомоги зняти військовозобов’язаного з розшуку, пройти ВЛК і визнати чоловіка непридатним для служби за станом здоров’я.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі викрили військовослужбовця районного ТЦК, який вимагав гроші за сприяння у знятті військовозобов’язаного з бази розшуку та визнанні його непридатним до служби. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що провідний спеціаліст відділення обліку мобілізаційної роботи одного з відділів Одеського районного ТЦК та СП вимагає хабар у військовозобов’язаного чоловіка, який звернувся до нього по консультацію.

Так, за 25 тисяч гривень він обіцяв вплинути на невстановлених осіб для зняття з облікової бази «Розшук», а також безперешкодного проходження військово-лікарської комісії і визнання непридатним для служби за станом здоров’я.

Правоохоронці задокументували одержання ділком неправомірної вигоди кількома траншами.

Після отримання всієї суми грошей зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

За одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, підозрюваному загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.