В Одесі військовослужбовець ТЦК вимагав 25 тисяч гривень за «непридатність до служби»

11:30, 8 вересня 2025
За хабар фігурант обіцяв допомоги зняти військовозобов’язаного з розшуку, пройти ВЛК і визнати чоловіка непридатним для служби за станом здоров’я.
В Одесі викрили військовослужбовця районного ТЦК, який вимагав гроші за сприяння у знятті військовозобов’язаного з бази розшуку та визнанні його непридатним до служби. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що провідний спеціаліст відділення обліку мобілізаційної роботи одного з відділів Одеського районного ТЦК та СП вимагає хабар у військовозобов’язаного чоловіка, який звернувся до нього по консультацію.

Так, за 25 тисяч гривень він обіцяв вплинути на невстановлених осіб для зняття з облікової бази «Розшук», а також безперешкодного проходження військово-лікарської комісії і визнання непридатним для служби за станом здоров’я.

Правоохоронці задокументували одержання ділком неправомірної вигоди кількома траншами.

Після отримання всієї суми грошей зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

За одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, підозрюваному загрожує покарання позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Судді отримали електронний доступ до Реєстру внутрішньо переміщених осіб

Функція доступна в електронному кабінеті судді.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Коли клієнт банку не несе відповідальності за несанкціоновані операції з платіжною карткою – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що саме банк мав подати до суду першої інстанції беззаперечні докази сприяння клієнтом незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншої інформації, яка дала змогу ініціювати платіжні операції.

Під час призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен зважати на потребу виконання громадянами військового обов’язку – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що під час розгляду питання про призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен додатково з'ясувати доцільність такого призначення, враховуючи обов'язок захисту Вітчизни та загальну мобілізацію.

