Пенсионный фонд изменил размеры субсидий и льгот для части украинцев

В сентябре украинцы получили субсидии и льготы на коммунальные услуги за август, а у некоторых граждан изменился размер выплат. Пенсионный фонд Украины сообщил, что это произошло из-за перерасчета доходов.

В ПФУ подчеркнули, что у отдельных получателей сумма субсидии в сентябре отличалась от августовской.

«Такой перерасчет проводится после сравнения доходов за I и II кварталы 2025 года с доходами за III и IV кварталы 2024 года. Если в домохозяйстве произошло существенное (+/- 50%) снижение или рост доходов, то размер субсидии соответственно увеличился или уменьшился.

Таким образом, суммы жилищных субсидий в неплатежный период изменились только у тех получателей, у кого изменилось материальное положение», — добавили в ПФ.

