Пенсійний фонд змінив розміри субсидій та пільг для частини українців

У вересні українці отримали субсидії та пільги на комуналку за серпень, а у деяких громадян змінився розмір виплат. Пенсійний фонд України повідомив, що це сталося через перерахунок доходів.

У ПФУ підкреслили, що в окремих одержувачів сума субсидії у вересні відрізнялась від серпневої.

«Такий перерахунок проводиться після порівняння доходів за I та II квартали 2025 року з доходами за III та IV квартали 2024 року. Якщо в домогосподарства відбулося суттєве (+/- 50%) зниження або зростання доходів, то розмір субсидії відповідно збільшився чи зменшився.

Отже, суми житлових субсидій у неопалювальний період змінились лише в тих одержувачів, у кого змінився матеріальний стан», - додали у ПФ.

