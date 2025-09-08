ВАКС сегодня является очень серьезной составляющей национальной судебной системы Украины, — Станислав Кравченко

Глава Верховного Суда Станислав Кравченко подчеркнул, что категория преступлений, которые рассматривает ВАКС в условиях войны, без сомнения относится к преступлениям, касающимся нацбезопасности.

Высший антикоррупционный суд сегодня является очень серьезной составляющей национальной судебной системы Украины. Об этом заявил глава Верховного Суда Станислав Кравченко во время круглого стола, приуроченного к 6-й годовщине осуществления правосудия Высшим антикоррупционным судом.

Он отметил, что шесть лет – это хоть и небольшой период развития государства, но вполне достаточный для воплощения серьезных шагов, в частности становления такой институции, как Высший антикоррупционный суд.

«Высший антикоррупционный суд сегодня является очень серьезной составляющей национальной судебной системы Украины и на должном уровне выполняет свои функции, особенно в тех чрезвычайно тяжелых условиях – условиях войны», — отметил Станислав Кравченко.

Он также добавил, что категория преступлений, которые рассматривает ВАКС в условиях войны, без сомнения относится к преступлениям, касающимся национальной безопасности.

В своем выступлении Станислав Кравченко обратил внимание на активное совершенствование законодательства, которое предусматривает оптимизацию отдельных процедур и внедрение новых подходов к рассмотрению дел Высшим антикоррупционным судом. Он убежден, что такие законодательные инициативы, безусловно, позволяют усовершенствовать судебную систему в целом.

Однако судебная система сегодня, как и ВАКС, сталкивается со многими проблемами, усложняющими работу. Это и нехватка кадров, и проблемы с материальным обеспечением. Но, несмотря ни на что, мы движемся вперед.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого судью, каждого сотрудника аппарата за ту работу, которую вы выполняете. Пожелать главного – наступления мира, а еще – мужества, силы, оптимизма, веры в то, что мы все преодолеем», — добавил глава Верховного Суда Станислав Кравченко.

