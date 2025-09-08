Практика судів
ВАКС сьогодні є дуже серйозною складовою національної судової системи України, — Станіслав Кравченко

12:16, 8 вересня 2025
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко підкреслив, що категорія злочинів, які розглядає ВАКС в умовах війни, без сумніву належить до злочинів, що стосуються нацезпеки.
Фото: vaks.gov.ua
Фото: vaks.gov.ua
Вищий антикорупційний суд сьогодні є дуже серйозною складовою національної судової системи України. Про це заявив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час круглого столу, приуроченого до 6-ї річниці здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом.

Він зазначив, що шість років – це хоч і не великий період розвитку держави, але цілком достатній для втілення серйозних кроків, зокрема становлення такої інституції, як Вищий антикорупційний суд.

«Вищий антикорупційний суд сьогодні є дуже серйозною складовою національної судової системи України і на належному рівні виконує свої функції, особливо в тих надзвичайно важких умовах  - умовах війни», - зазначив Станіслав Кравченко.

Він також додав, що категорія злочинів, які розглядає ВАКС в умовах війни, без сумніву належить до злочинів, що стосуються національної безпеки.

У своєму виступі Станіслав Кравченко звернув увагу на активне вдосконалення законодавства, що передбачає оптимізацію окремих процедур та запровадження нових підходів до розгляду справ Вищим антикорупційним судом. Він переконаний, що такі законодавчі ініціативи, безперечно, дозволяють вдосконалити судову систему в цілому.

Утім, судова система сьогодні, як і ВАКС, зіштовхується з багатьма проблемами, що ускладнюють роботу. Це і нестача кадрів, і проблеми з матеріальним забезпеченням. Та попри все, ми рухаємося вперед.

«Користуючись нагодою, хочу подякувати кожному судді, кожному працівнику апарату, за ту роботу, яку ви виконуєте. Побажати головного - настання миру, а ще – мужності, сили, оптимізму, віри в те, що ми все здолаємо», - додав голова Верховного Суду Станіслав Кравченко.

суд Верховний Суд ВАКС Станіслав Кравченко

