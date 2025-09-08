Киевскому юристу сообщили о подозрении за организацию незаконного выезда из Украины мужчин за 1,53 млн грн

Мужчину в розыске обещали снять с учета ТЦК за дополнительную плату.

Прокуратура Киева сообщила о подозрении сотруднику адвокатской компании, который за 34 000 евро (1 530 000 гривен) организовал незаконный выезд за границу для военнообязанного мужчины, используя фиктивные документы. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, юридическая компания предлагала полное сопровождение для выезда за границу, изготавливая фиктивный пакет документов. Однако, когда стало известно, что клиент находится в розыске по данным ТЦК и СП, юрист компании сообщил, что для снятия с розыска требуется дополнительная оплата.

Общая сумма за услуги составила 34 000 евро, из которых 27 000 евро (1 215 000 гривен) – за подготовку фиктивных документов, а еще 7 000 евро (315 000 гривен) – за снятие клиента с розыска ТЦК и СП. После передачи второй части суммы – 16 000 евро (720 000 гривен) – клиента сняли с розыска. Последнюю часть средств мужчина передал за обещание, что выезд состоится через 2–3 недели.

Юристу компании предъявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (организация незаконной переправки лица через государственную границу Украины, совершенная по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (получение неправомерной выгоды для себя и третьего лица).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

