Київському юристу повідомили про підозру за організацію незаконного виїзду з України чоловіків за 1,53 млн грн

21:00, 8 вересня 2025
Чоловіка у розшуку обіцяли зняти з обліку ТЦК за додаткову плату.
Прокуратура Києва повідомила про підозру співробітнику адвокатської компанії, який за 34 000 євро (1 530 000 гривень) організував незаконний виїзд за кордон для військовозобов’язаного чоловіка, використовуючи фіктивні документи. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, юридична компанія пропонувала повний супровід для виїзду за кордон, виготовляючи фіктивний пакет документів. Однак, коли стало відомо, що клієнт перебуває у розшуку за даними ТЦК та СП, юрист компанії повідомив, що для зняття з розшуку потрібна додаткова оплата.

Загальна сума за послуги склала 34 000 євро, з яких 27 000 євро (1 215 000 гривень) – за підготовку фіктивних документів, а ще 7 000 євро (315 000 гривень) – за зняття клієнта з розшуку ТЦК та СП. Після передачі другої частини суми – 16 000 євро (720 000 гривень) – клієнта зняли з розшуку. Останню частину коштів чоловік передав за обіцянку, що виїзд відбудеться через 2–3 тижні.

Юристу компанії висунуто підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення особи через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи).

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

