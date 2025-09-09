В Киевской области военнослужащие искали клиентов через интернет, чтобы переправить их за границу за $8 тысяч

Двое знакомых с детства военнослужащих в Киевской области организовали «бизнес».

В Государственном бюро расследований сообщили, что при оперативном сопровождении ДВБ Нацполиции завершили досудебное расследование в отношении двух военнослужащих, которых подозревают в организации схемы незаконного переправления мужчин призывного возраста за границу.

По версии следствия, двое знакомых с детства мужчин, служивших в разных частях Киевской области, размещали объявления в интернете с предложением нелегального выезда. За $8 тыс. они обещали доставить «клиентов» к точке возле границы и показать место для беспрепятственного пересечения пешком.

Правоохранители задержали обоих в Киеве и Сумах сразу после подтверждения «контракта» на переправку клиента к границе с Молдовой.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через госграницу, совершенная организованной группой).

Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы.

