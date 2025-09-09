На Київщині військовослужбовці шукали клієнтів через інтернет, щоб переправити їх за кордон за $8 тисяч

Двоє знайомих з дитинства військовослужбовців на Київщині організували «бізнес».

Ілюстративне зображення

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Державному бюро розслідувань повідомили, що за оперативного супроводу ДВБ Нацполіції завершили досудове розслідування щодо двох військовослужбовців, яких підозрюють в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

За версією слідства, двоє знайомих із дитинства чоловіків, що служили у різних частинах Київщини, розміщували оголошення в інтернеті з пропозицією нелегального виїзду. За $8 тис. вони обіцяли доставити «клієнтів» до точки поблизу кордону та показати місце для безперешкодного перетину пішки.

Правоохоронці затримали обох у Києві та Сумах одразу після підтвердження «контракту» на переправлення клієнта до кордону з Молдовою.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через держкордон, вчинене організованою групою).

Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.