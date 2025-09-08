Практика судов
В Одессе женщина выбросила новорожденного ребенка из окна пятого этажа

14:12, 8 сентября 2025
Тело младенца нашли возле общежития на улице Довженко.
В Одессе женщина выбросила новорожденного ребенка из окна пятого этажа общежития на улице Довженко. Об этом сообщили местные паблики, полиция подтвердила факт обнаружения тела младенца возле здания.

По предварительной информации, девушка родила ребенка в помещении общежития, после чего выбросила младенца.

ОБНОВЛЕНО:

Да, в полицию поступило сообщение от заведующей учреждения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 39-летняя местная жительница выбросила своего только что родившегося ребенка из окна многоэтажки.

Сейчас с женщиной работают следователи, проводится документирование происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

