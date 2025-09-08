В Одессе женщина выбросила новорожденного из окна общежития: полиция расследует трагедию

39-летняя женщина родила в общежитии и выбросила младенца с пятого этажа.

В Приморском районе Одессы возле общежития обнаружили тело младенца без признаков жизни. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в полицию поступило сообщение от заведующей учреждения. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 39-летняя местная жительница выбросила своего новорожденного ребенка из окна многоэтажки.

С женщиной в настоящее время работают следователи, проводится документирование события. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

