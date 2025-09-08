В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку: поліція розслідує трагедію

39-річна жінка народила в гуртожитку та викинула немовля з п’ятого поверху.

У Приморському районі Одеси біля гуртожитку виявили тіло немовляти без ознак життя. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до поліції правоохоронців надійшло повідомлення від завідувачки закладу. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, 39-річна місцева жителька викинула свою щойно народжену дитину з вікна багатоповерхівки.

Наразі з жінкою працюють слідчі, проводиться документування події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція встановлює всі обставини трагедії.

