В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку: поліція розслідує трагедію

14:48, 8 вересня 2025
39-річна жінка народила в гуртожитку та викинула немовля з п’ятого поверху.
В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку: поліція розслідує трагедію
У Приморському районі Одеси біля гуртожитку виявили тіло немовляти без ознак життя. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до поліції правоохоронців надійшло повідомлення від завідувачки закладу. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, 39-річна місцева жителька викинула свою щойно народжену дитину з вікна багатоповерхівки.

Наразі з жінкою працюють слідчі, проводиться документування події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліція встановлює всі обставини трагедії.

діти Одеса

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

