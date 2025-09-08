В Одесі жінка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку: поліція розслідує трагедію

У Приморському районі Одеси біля гуртожитку виявили тіло немовляти без ознак життя. Про це повідомляє поліція регіону.
Так, до поліції правоохоронців надійшло повідомлення від завідувачки закладу. На місце події прибула слідчо-оперативна група.
За попередніми даними, 39-річна місцева жителька викинула свою щойно народжену дитину з вікна багатоповерхівки.
Наразі з жінкою працюють слідчі, проводиться документування події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Поліція встановлює всі обставини трагедії.
