В Виннице трем женщинам сообщили о подозрении из-за акции протеста против ТЦК

Трем участницам акции протеста против Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки предъявлены подозрения в подстрекательстве к препятствованию деятельности Вооруженных Сил Украины и распространению информации об их расположении. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.

По данным следствия, 1 августа 2025 года военнослужащие городского ТЦК доставили в пункт сбора военнообязанных мужчин, которые находились в розыске как уклоняющиеся от призыва или не имели временного освобождения от службы. Среди задержанных были родственники подозреваемых женщин, которые пытались «освободить» их и вернуть домой.

Для поддержки своих действий женщины собрали толпу граждан и вели прямую трансляцию событий в различных социальных сетях. Эти действия помешали военнослужащим Винницкого ОМТЦК и СП своевременно выполнять служебные обязанности в условиях особого периода.

Действия трех женщин квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (подстрекательство к препятствованию законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период);

ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о расположении ВСУ или других военных формирований, при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Ранее пятерым другим участникам этой акции были предъявлены подозрения по ч. 1 ст. 114-1 и ст. 341 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

