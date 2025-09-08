В Виннице трем женщинам сообщили о подозрении из-за акции протеста против ТЦК

Трем участницам акции протеста против Винницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки предъявлены подозрения в подстрекательстве к препятствованию деятельности Вооруженных Сил Украины и распространению информации об их расположении. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой областной прокуратуры.
По данным следствия, 1 августа 2025 года военнослужащие городского ТЦК доставили в пункт сбора военнообязанных мужчин, которые находились в розыске как уклоняющиеся от призыва или не имели временного освобождения от службы. Среди задержанных были родственники подозреваемых женщин, которые пытались «освободить» их и вернуть домой.
Для поддержки своих действий женщины собрали толпу граждан и вели прямую трансляцию событий в различных социальных сетях. Эти действия помешали военнослужащим Винницкого ОМТЦК и СП своевременно выполнять служебные обязанности в условиях особого периода.
Действия трех женщин квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Ранее пятерым другим участникам этой акции были предъявлены подозрения по ч. 1 ст. 114-1 и ст. 341 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.
