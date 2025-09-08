У Вінниці трьом жінкам повідомили про підозру через акцію протесту проти ТЦК

За даними правоохоронців, учасниці акції перешкоджали діяльності ЗСУ та вели трансляцію в соцмережах.

Трьом учасницям акції протесту проти Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки висунуто підозри за підбурювання до перешкоджання діяльності Збройних Сил України та поширення інформації про їхнє розташування. Про це повідомила пресслужба Вінницької обласної прокуратури.

За даними слідства, 1 серпня 2025 року військовослужбовці міського ТЦК доставили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували в розшуку як ухилянти від призову або не мали тимчасового звільнення від служби. Серед затриманих були родичі підозрюваних жінок, які намагалися «звільнити» їх і повернути додому.

Для підтримки своїх дій жінки зібрали натовп громадян і вели пряму трансляцію подій у різних соціальних мережах. Ці дії перешкодили військовослужбовцям Вінницького ОМТЦК та СП своєчасно виконувати службові обов’язки в умовах особливого періоду.

Дії трьох жінок кваліфіковано за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (підбурювання до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Раніше п’ятьом іншим учасникам цієї акції були висунуті підозри за ч. 1 ст. 114-1 та ст. 341 Кримінального кодексу України. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

