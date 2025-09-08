ГНС открыла в Украине 20 офисов налоговых консультантов

В каждом офисе будет работать не менее шести специалистов, которые будут консультировать юридических лиц, ФЛП и граждан по всем направлениям работы ГНС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная налоговая служба Украины открыла 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны для коммуникации с плательщиками налогов. Об этом сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух во время презентации проекта в Киеве, как пишет Интерфакс-Украина.

По ее словам, офисы будут предоставлять бесплатные консультации по налоговым обязательствам, применению законодательства, подготовке к проверкам, урегулированию споров и другим практическим вопросам.

«Мы создаем систему бесплатных налоговых консультаций, которые будут помогать решать реальные кейсы. Это устные консультации, планирование налоговых обязательств, применение законодательства, подготовка к проверкам без стресса», — отметила Карнаух.

В каждом офисе будет работать не менее шести специалистов, которые будут консультировать юридических лиц, ФЛП и граждан по всем направлениям работы ГНС — от электронных сервисов и налоговых аудитов до вопросов налогового долга или блокировки регистрации налоговых накладных.

Офисы открылись даже в Харькове, Днепре, Николаеве и Одессе, которые находятся ближе всего к линии фронта. В то же время из-за ситуации с безопасностью их не открыли в Сумской, Херсонской и Запорожской областях.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что проект направлен на улучшение доверия и взаимодействия между государством и бизнесом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.