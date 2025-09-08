ДПС відкрила в Україні 20 офісів податкових консультантів

У кожному офісі працюватиме щонайменше шість спеціалістів, які консультуватимуть юридичних осіб, ФОП та громадян з усіх напрямків роботи ДПС.

Державна податкова служба України відкрила 20 офісів податкових консультантів у різних регіонах країни для комунікації з платниками податків. Про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух під час презентації проєкту в Києві, як пише Інтерфакс-Україна.

За її словами, офіси надаватимуть безоплатні консультації щодо податкових зобов’язань, застосування законодавства, підготовки до перевірок, вирішення спорів та інших практичних питань.

«Ми створюємо систему безоплатних податкових консультацій, які допомагатимуть вирішувати реальні кейси. Це усні консультації, планування податкових зобов’язань, застосування законодавства, підготовка до перевірок без стресу», — зазначила Карнаух.

У кожному офісі працюватиме щонайменше шість спеціалістів, які консультуватимуть юридичних осіб, ФОП та громадян з усіх напрямків роботи ДПС — від електронних сервісів і податкових аудитів до питань податкового боргу чи блокування реєстрації податкових накладних.

Офіси відкрилися навіть у Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Одесі, що знаходяться найближче до лінії фронту. Водночас через безпекову ситуацію їх не відкрили у Сумській, Херсонській та Запорізькій областях.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що проект спрямований на покращення довіри та взаємодії між державою та бізнесом.

