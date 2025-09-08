Практика судів
  1. В Україні

ДПС відкрила в Україні 20 офісів податкових консультантів

15:24, 8 вересня 2025
У кожному офісі працюватиме щонайменше шість спеціалістів, які консультуватимуть юридичних осіб, ФОП та громадян з усіх напрямків роботи ДПС.
ДПС відкрила в Україні 20 офісів податкових консультантів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України відкрила 20 офісів податкових консультантів у різних регіонах країни для комунікації з платниками податків. Про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух під час презентації проєкту в Києві, як пише Інтерфакс-Україна.

За її словами, офіси надаватимуть безоплатні консультації щодо податкових зобов’язань, застосування законодавства, підготовки до перевірок, вирішення спорів та інших практичних питань.

«Ми створюємо систему безоплатних податкових консультацій, які допомагатимуть вирішувати реальні кейси. Це усні консультації, планування податкових зобов’язань, застосування законодавства, підготовка до перевірок без стресу», — зазначила Карнаух.

У кожному офісі працюватиме щонайменше шість спеціалістів, які консультуватимуть юридичних осіб, ФОП та громадян з усіх напрямків роботи ДПС — від електронних сервісів і податкових аудитів до питань податкового боргу чи блокування реєстрації податкових накладних.

Офіси відкрилися навіть у Харкові, Дніпрі, Миколаєві та Одесі, що знаходяться найближче до лінії фронту. Водночас через безпекову ситуацію їх не відкрили у Сумській, Херсонській та Запорізькій областях.

Міністр фінансів Сергій Марченко наголосив, що проект спрямований на покращення довіри та взаємодії між державою та бізнесом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Перетворить суди на статистів»: у Міноборони виступили проти законопроекту 13452, який забороняє судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

В Міноборони вказали, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Законодавці пропонують передбачити, що зміни щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, поширюються також на арбітражні угоди, укладені до набрання чинності новим законом.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Судді отримали електронний доступ до Реєстру внутрішньо переміщених осіб

Функція доступна в електронному кабінеті судді.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду