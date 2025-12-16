Лікування військового триває понад 4 місяці — що буде з виплатами
Київський обласний ТЦК та СП роз’яснив, що буде з виплатами, якщо лікування військового триває понад 4 місяці.
Чинне законодавство передбачає, що грошове забезпечення під час безперервного лікування або відпустки за станом здоров’я виплачується протягом 4 місяців.
Подальша виплата можлива лише за наявності висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про необхідність продовження лікування.
Тому, якщо військовослужбовець розуміє, що 4-місячний строк лікування добігає кінця, необхідно завчасно звернутися за направленням на ВЛК.
Хто може видати направлення на ВЛК?
Направлення на ВЛК мають право видавати:
- командування військової частини (у тому числі через Армія+);
- штатні ВЛК;
- керівники ТЦК та СП;
- начальники закладів охорони здоров’я за місцем лікування;
- органи військового управління та підрозділи Військової служби правопорядку ЗСУ;
- органи прокуратури;
- слідчі;
- суди.
Що буде, якщо продовжити лікування без висновку ВЛК?
У такому разі військова частина припиняє виплату як грошового забезпечення, так і додаткової винагороди.
Захистити свої права в цій ситуації можна лише в судовому порядку.
Водночас судова практика щодо стягнення грошового забезпечення без висновку ВЛК є різною, а щодо додаткової винагороди — наразі переважно позитивною.
Лікування понад 12 місяців
На практиці трапляються випадки припинення всіх виплат після 12 місяців лікування. Це обґрунтовується частиною 11 статті 10-1 Закону України
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», де зазначено:
«Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль».
Як діяти військовослужбовцю в такій ситуації?
- Подати рапорт безпосередньому командиру щодо продовження виплат та проходження ВЛК.
- У разі отримання відмови — звернутися до суду для захисту своїх прав.
Отже, щоб уникнути припинення виплат, військовослужбовцю необхідно своєчасно ініціювати проходження ВЛК та оформити всі документи до завершення 4-місячного строку лікування.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.