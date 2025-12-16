  1. В Україні

Лікування військового триває понад 4 місяці — що буде з виплатами

19:56, 16 грудня 2025
Роз’яснення щодо строків виплат, ролі ВЛК та дій військовослужбовця у разі тривалого лікування.
Київський обласний ТЦК та СП роз’яснив, що буде з виплатами, якщо лікування військового триває понад 4 місяці.

Чинне законодавство передбачає, що грошове забезпечення під час безперервного лікування або відпустки за станом здоров’я виплачується протягом 4 місяців.

Подальша виплата можлива лише за наявності висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) про необхідність продовження лікування.

Тому, якщо військовослужбовець розуміє, що 4-місячний строк лікування добігає кінця, необхідно завчасно звернутися за направленням на ВЛК.

Хто може видати направлення на ВЛК?

Направлення на ВЛК мають право видавати:

  • командування військової частини (у тому числі через Армія+);
  • штатні ВЛК;
  • керівники ТЦК та СП;
  • начальники закладів охорони здоров’я за місцем лікування;
  • органи військового управління та підрозділи Військової служби правопорядку ЗСУ;
  • органи прокуратури;
  • слідчі;
  • суди.

Що буде, якщо продовжити лікування без висновку ВЛК?

У такому разі військова частина припиняє виплату як грошового забезпечення, так і додаткової винагороди.

Захистити свої права в цій ситуації можна лише в судовому порядку.

Водночас судова практика щодо стягнення грошового забезпечення без висновку ВЛК є різною, а щодо додаткової винагороди — наразі переважно позитивною.

Лікування понад 12 місяців

На практиці трапляються випадки припинення всіх виплат після 12 місяців лікування. Це обґрунтовується частиною 11 статті 10-1 Закону України

«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», де зазначено:

«Загальний час безперервного перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою або у відпустці для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення не може перевищувати 12 місяців поспіль».

Як діяти військовослужбовцю в такій ситуації?

  1. Подати рапорт безпосередньому командиру щодо продовження виплат та проходження ВЛК.
  2. У разі отримання відмови — звернутися до суду для захисту своїх прав.

Отже, щоб уникнути припинення виплат, військовослужбовцю необхідно своєчасно ініціювати проходження ВЛК та оформити всі документи до завершення 4-місячного строку лікування.

