Лечение военнослужащего длится более 4 месяцев — что будет с выплатами
Киевский областной ТЦК и СП разъяснил, что будет с выплатами, если лечение военнослужащего длится более 4 месяцев.
Действующее законодательство предусматривает, что денежное обеспечение во время непрерывного лечения или отпуска по состоянию здоровья выплачивается в течение 4 месяцев.
Дальнейшая выплата возможна только при наличии заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о необходимости продолжения лечения.
Поэтому, если военнослужащий понимает, что 4-месячный срок лечения подходит к концу, необходимо заблаговременно обратиться за направлением на ВВК.
Кто может выдать направление на ВВК?
Направление на ВВК имеют право выдавать:
- командование воинской части (в том числе через Армия+);
- штатные ВВК;
- руководители ТЦК и СП;
- начальники учреждений здравоохранения по месту лечения;
- органы военного управления и подразделения Военной службы правопорядка ВСУ;
- органы прокуратуры;
- следователи;
- суды.
Что будет, если продолжить лечение без заключения ВВК?
В таком случае воинская часть прекращает выплату как денежного обеспечения, так и дополнительного вознаграждения.
Защитить свои права в этой ситуации можно только в судебном порядке.
В то же время судебная практика по взысканию денежного обеспечения без заключения ВВК является разной, а по дополнительному вознаграждению — в настоящее время преимущественно положительной.
Лечение более 12 месяцев
На практике встречаются случаи прекращения всех выплат после 12 месяцев лечения. Это обосновывается частью 11 статьи 10-1 Закона Украины
«О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», где указано:
«Общий срок непрерывного пребывания военнослужащего в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью либо в отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) с сохранением денежного и материального обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд».
Как действовать военнослужащему в такой ситуации?
- Подать рапорт непосредственному командиру о продлении выплат и прохождении ВВК.
- В случае получения отказа — обратиться в суд для защиты своих прав.
Итак, чтобы избежать прекращения выплат, военнослужащему необходимо своевременно инициировать прохождение ВВК и оформить все документы до завершения 4-месячного срока лечения.
