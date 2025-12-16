  1. В Украине

Лечение военнослужащего длится более 4 месяцев — что будет с выплатами

19:56, 16 декабря 2025
Разъяснение относительно сроков выплат, роли ВВК и действий военнослужащего в случае длительного лечения.
Лечение военнослужащего длится более 4 месяцев — что будет с выплатами
Киевский областной ТЦК и СП разъяснил, что будет с выплатами, если лечение военнослужащего длится более 4 месяцев.

Действующее законодательство предусматривает, что денежное обеспечение во время непрерывного лечения или отпуска по состоянию здоровья выплачивается в течение 4 месяцев.

Дальнейшая выплата возможна только при наличии заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) о необходимости продолжения лечения.

Поэтому, если военнослужащий понимает, что 4-месячный срок лечения подходит к концу, необходимо заблаговременно обратиться за направлением на ВВК.

Кто может выдать направление на ВВК?

Направление на ВВК имеют право выдавать:

  • командование воинской части (в том числе через Армия+);
  • штатные ВВК;
  • руководители ТЦК и СП;
  • начальники учреждений здравоохранения по месту лечения;
  • органы военного управления и подразделения Военной службы правопорядка ВСУ;
  • органы прокуратуры;
  • следователи;
  • суды.

Что будет, если продолжить лечение без заключения ВВК?

В таком случае воинская часть прекращает выплату как денежного обеспечения, так и дополнительного вознаграждения.

Защитить свои права в этой ситуации можно только в судебном порядке.

В то же время судебная практика по взысканию денежного обеспечения без заключения ВВК является разной, а по дополнительному вознаграждению — в настоящее время преимущественно положительной.

Лечение более 12 месяцев

На практике встречаются случаи прекращения всех выплат после 12 месяцев лечения. Это обосновывается частью 11 статьи 10-1 Закона Украины

«О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей», где указано:

«Общий срок непрерывного пребывания военнослужащего в учреждениях здравоохранения и в отпуске для лечения в связи с болезнью либо в отпуске для лечения после ранения (контузии, травмы или увечья) с сохранением денежного и материального обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд».

Как действовать военнослужащему в такой ситуации?

  1. Подать рапорт непосредственному командиру о продлении выплат и прохождении ВВК.
  2. В случае получения отказа — обратиться в суд для защиты своих прав.

Итак, чтобы избежать прекращения выплат, военнослужащему необходимо своевременно инициировать прохождение ВВК и оформить все документы до завершения 4-месячного срока лечения.

военные военнослужащие ТЦК ВВК военная служба

