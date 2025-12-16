  1. В Україні

У Мінрозвитку спростували інформацію про можливу появу податку на відбудову

19:38, 16 грудня 2025
В Україні не планують розробку та введення податку на відбудову.
У Мінрозвитку спростували інформацію про можливу появу податку на відбудову
Заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум заявила, що в Україні не планують запроваджувати податок на відновлення після війни.

Вона наголосила: інформація про можливе запровадження такого податку є «неправильною інтерпретацією публічної дискусії щодо фінансування відновлення країни».

«Ніякого податку на відбудову НЕ буде і НЕ може бути. Це аксіома.

УСІ наші податки зараз йдуть на оборону та безпеку країни.

Прошу не шукати хайп там, де його немає. Ці маніпуляції зараз шкодять», — вказала Шкрум.

Вона вказала, що платити за зруйновані міста і громади має насамперед Росія як держава-агресор.

Шкрум наголосила, що відновлення триває вже зараз і Мінрозвитку працює над залученням фінансування насамперед через механізми міжнародної допомоги, грантів і пільгових кредитів. Також опрацьовується створення Фонду відновлення, який дозволить швидше акумулювати кошти та забезпечити їх прозоре використання.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

