  1. В Украине

В Минразвития опровергли информацию о возможном появлении налога на восстановление

19:38, 16 декабря 2025
В Украине не планируют разработку и введение налога на восстановление.
В Минразвития опровергли информацию о возможном появлении налога на восстановление
Заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум заявила, что в Украине не планируют вводить налог на восстановление после войны.

Она подчеркнула: информация о возможном введении такого налога является «неправильной интерпретацией публичной дискуссии относительно финансирования восстановления страны».

«Никакого налога на восстановление НЕ будет и НЕ может быть. Это аксиома.

ВСЕ наши налоги сейчас идут на оборону и безопасность страны.

Прошу не искать хайп там, где его нет. Эти манипуляции сейчас вредят», — указала Шкрум.

Она указала, что платить за разрушенные города и общины должна прежде всего Россия как государство-агрессор.

Шкрум подчеркнула, что восстановление продолжается уже сейчас и Минразвития работает над привлечением финансирования прежде всего через механизмы международной помощи, грантов и льготных кредитов. Также прорабатывается создание Фонда восстановления, который позволит быстрее аккумулировать средства и обеспечить их прозрачное использование.

налоги Министерство развития общин и территорий

