Владимир Зеленский назначил нового заместителя Секретаря СНБО – Давида Алояна

Президент назначил Давида Алояна заместителем Секретаря СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №673/2025 о назначении Давида Алояна заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Документ подписан 8 сентября и обнародован на сайте главы государства.

Напомним, что 13 августа Кабинет Министров Украины принял ряд кадровых решений. В частности, с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции был уволен Давид Алоян.

Давид Алоян учился в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана по специальности «Международные экономические отношения», получил диплом магистра.

Будучи студентом, занимался предпринимательской деятельностью, позже работал в Киевском филиале Американской логистической компании ООО «Эверест ТС». В 2021 году присоединился к команде Минстратегпрома. Прошел путь от ведущего специалиста отдела привлечения инвестиций, государственно-частного партнерства и государственных инвестиционных проектов Управления инвестиционной политики, международной технической помощи и выставочной деятельности до и.о. начальника Управления европейской и евроатлантической интеграции, многостороннего сотрудничества.

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 15 апреля 2025 года № 343-р Давид Алоян был назначен заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции.

